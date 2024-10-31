Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da kavılca buğdayından yapılan yemekler tanıtıldı

        ARDAHAN'da unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayı, son 5 yıldır yeniden ekilmeye başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 10:23 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da kavılca buğdayından yapılan yemekler tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARDAHAN'da unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayı, son 5 yıldır yeniden ekilmeye başlandı. Kavılcadan yapılan yemeklerin tanıtımı için 'Buğdayın Atası Ardahan Kavılcası' etkinliği gerçekleştirildi.

        Kentte 50 yıl önce terk edildiği için unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayı, son 5 yıldır yeniden ekiliyor. Ardahan Valiliği, Ardahan Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle; kavılcadan yapılan yemeklerin tanıtılması amacıyla 'Buğdayın Atası Ardahan Kavılcası' etkinliği düzenlendi. Bu kapsamda Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde kavılca buğdayının özelliği ve faydalarını anlatan panel yapıldı. Panelde alanında uzman akademisyen ve mutfak şefleri kavılca buğdayı hakkında bilgilendirmeler yaptı. Etkinliğin ikinci kısmında ise kent merkezindeki Milli Egemenlik Parkı'nda açık hava mutfağı kurulup, kavılca buğdayından kaz etli pilav, helva, çorba, makarna, börek, çörek, ekmek gibi ürünler tanıtıldı. Halkın ilgi gösterdiği etkinlikte, katılımcılara bu ürünler ikram edildi.

        'GASTRONOMİ TURİZMİ'

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, "Kavılca buğdayı, daha çok tanınan siyez buğdayına çok yakın bir tür. Çeşitli arkeolojik kazılarda bulunan tohumların atasıdır. Bu buğday, özellikle çölyak hastaları için olmazsa olmaz bir ürün. Biz de bugün Ardahan’da bu türün faydalarını ortaya koyduk" diye konuştu.

        Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci ise "Bugün düzenlediğimiz bu etkinlikle Ardahan'ın yolu, gastronomi turizmine açılmış oldu. Bu çok önemli bir adımdır. Artık Ardahan'a yolu düşen kavılca buğdayından yapılan yemekleri tadacak" dedi.

        Mutfak şefi Ayvaz Akbacak da obeziteyle mücadelede Ardahan kavılca buğdayının dünyaya tanıtılması gerektiğini belirterek, kendi mutfağında da kullanacağını dile getirdi.

        Türk Mutfak Sanatları Uzmanı (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, "Ardahan mutfağına artık kavılca buğdayından ısırgan otlu çorba, makarna, helva ve pilavı koyduk. Bundan sonra Ardahan’a gelecek yerli yabancı misafirler kavılcayla tanışacak" dedi.

        Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber de kavılcanın 10 bin yılı aşkın tarihi geçmişe sahip olduğunu, genetiği bozulmamış, soğuk iklime karşı duyarlı ve gübreye ihtiyaç duymadan yetişebilen bir tür olduğunu ifade etti. Kavılca buğdayı üreticileri ise kavılca üretiminden oldukça memnun olduklarını, ata tohumu yaşatma gayretlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Ambulans bebek için yola çıktı! İnatla yol vermedi! Sıcak gelişme!
        Ambulans bebek için yola çıktı! İnatla yol vermedi! Sıcak gelişme!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        İtirafçının keşif görüntüsü Habertürk'te
        İtirafçının keşif görüntüsü Habertürk'te
        Şeker mi şaka mı?
        Şeker mi şaka mı?
        Yapay zekaya KDV geliyor
        Yapay zekaya KDV geliyor
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        Trump Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları sonlandırmasını istedi mi?
        Trump Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları sonlandırmasını istedi mi?
        2 bölge için yağmur uyarısı
        2 bölge için yağmur uyarısı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Perakende ve telekomun görünümü ne?
        Perakende ve telekomun görünümü ne?

        Benzer Haberler

        Ardahan'da "Buğdayın atası Ardahan kavılcası" etkinliği düzenlendi
        Ardahan'da "Buğdayın atası Ardahan kavılcası" etkinliği düzenlendi
        Ardahan Belediye Başkanı Demir, Cumhuriyet Bayramı'nda sahne aldı
        Ardahan Belediye Başkanı Demir, Cumhuriyet Bayramı'nda sahne aldı
        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, konak açılışını yaptı
        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, konak açılışını yaptı
        Aşık Şenlik Tüneli ile Ardahan'da gümrük kapısına ulaşım artık daha konforl...
        Aşık Şenlik Tüneli ile Ardahan'da gümrük kapısına ulaşım artık daha konforl...
        Ardahan Valisi Çiçek, güvenlik güçlerinin kentteki çalışmalarını anlattı
        Ardahan Valisi Çiçek, güvenlik güçlerinin kentteki çalışmalarını anlattı
        Göçmen kuşlar rahatsız olmasın diye Aktaş Gölü'nün çevresi ses bariyerleriy...
        Göçmen kuşlar rahatsız olmasın diye Aktaş Gölü'nün çevresi ses bariyerleriy...