Ardahan'da otomobillerin camları dondu, bitkiler kırağı tuttu
ARDAHAN'dasoğuk hava nedeniyle otomobillerin camları dondu, bitkiler ve ağaç yaprakları kırağı tuttu.
ARDAHAN'dasoğuk hava nedeniyle otomobillerin camları dondu, bitkiler ve ağaç yaprakları kırağı tuttu.
Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklığı geceleri eksi 8 derecelere kadar düşerken, cadde ve sokak kenarlarına bırakılan otomobillerin camları soğuk nedeniyle dondu. Kent merkezindeki parklarda da bitkiler ve ağaç yaprakları kırağı tuttu. Vatandaşlar, bu yıl kışın erken geldiğini, sabah saatlerinde otomobillerini akü takviyesi ile güçlükle çalıştırdıklarını söyledi.
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