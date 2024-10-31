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        Ardahan'da otomobillerin camları dondu, bitkiler kırağı tuttu

        ARDAHAN'dasoğuk hava nedeniyle otomobillerin camları dondu, bitkiler ve ağaç yaprakları kırağı tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 10:40 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:45
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        Ardahan'da otomobillerin camları dondu, bitkiler kırağı tuttu
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        ARDAHAN'dasoğuk hava nedeniyle otomobillerin camları dondu, bitkiler ve ağaç yaprakları kırağı tuttu.

        Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklığı geceleri eksi 8 derecelere kadar düşerken, cadde ve sokak kenarlarına bırakılan otomobillerin camları soğuk nedeniyle dondu. Kent merkezindeki parklarda da bitkiler ve ağaç yaprakları kırağı tuttu. Vatandaşlar, bu yıl kışın erken geldiğini, sabah saatlerinde otomobillerini akü takviyesi ile güçlükle çalıştırdıklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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