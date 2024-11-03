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        Ardahan-Şavşat karayolunda tipi nedeniyle mahsur kalanları AFAD kurtardı

        ARDAHAN-Şavşat karayolunun 2 bin 550 rakımlı Sahara geçidinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalanlar, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 21:48 Güncelleme: 03.11.2024 - 21:50
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        Ardahan-Şavşat karayolunda tipi nedeniyle mahsur kalanları AFAD kurtardı
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        ARDAHAN-Şavşat karayolunun 2 bin 550 rakımlı Sahara geçidinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalanlar, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Ardahan’ı Karadeniz’e bağlayan karayolunun Sahara geçidinde akşam saatlerinde kar ve tipi etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar yolda ilerleyemedi. Yolda mahsur kalan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerinin uzun uğraşları ile araçlarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarılarak, şehir merkezine ulaştırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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