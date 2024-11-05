Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi

Ardahan'da sabahın erken saatlerinde yağan kar, yüksek rakımlı köylerde tipiyle birlikte etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın atında 9 dereceye kadar düştüğü köyler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Merada otlatılan sürüler ve çobanlar kara hazırlıksız yakalandı. Gece gündüz demeden soba ve kaloriferlerin yakıldığı Ardahan'da kış kendini iyice hissettirdi.

ARDAHAN'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, bölgedeki köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.

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