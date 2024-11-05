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        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi

        ARDAHAN'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, bölgedeki köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 11:15 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:20
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        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi
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        ARDAHAN'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, bölgedeki köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.

        Ardahan'da sabahın erken saatlerinde yağan kar, yüksek rakımlı köylerde tipiyle birlikte etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın atında 9 dereceye kadar düştüğü köyler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Merada otlatılan sürüler ve çobanlar kara hazırlıksız yakalandı. Gece gündüz demeden soba ve kaloriferlerin yakıldığı Ardahan'da kış kendini iyice hissettirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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