Çıldır Gölü'nde balıkçılardan Ata'ya saygı

ÇILDIR Gölü'ndeki balıkçılar, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde teknelerinde Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı suyu Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olma özelliği taşıyan, deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nde balıkçılık yaparak geçimlerini sağlayan köylüler, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. 10 Kasım nedeniyle yanlarına Atatürk posteri ve Türk bayrağı alan balıkçılar, tekneleri ile açıldıkları gölde saygı duruşunda bulundu. Köydeki çocuklar da Atatürk'e olan sevgilerini Çıldır Gölü kenarında şiirler okuyarak andı.