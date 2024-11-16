Ilgar Dağı Geçidi'nde 2 otomobil çarpıştı; 8 yaralı
ARDAHAN'dakar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Ilgar Dağı Geçidi'nde 2 otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı.
ARDAHAN'dakar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Ilgar Dağı Geçidi'nde 2 otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı.
Ardahan'da kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde 35 AIE 063 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 48 U 6084 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2 araç şarampole yuvarlanırken, sürücüler ile 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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