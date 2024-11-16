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        Ilgar Dağı Geçidi'nde 2 otomobil çarpıştı; 8 yaralı

        ARDAHAN'dakar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Ilgar Dağı Geçidi'nde 2 otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 17:34 Güncelleme: 16.11.2024 - 17:40
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        Ilgar Dağı Geçidi'nde 2 otomobil çarpıştı; 8 yaralı
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        ARDAHAN'dakar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Ilgar Dağı Geçidi'nde 2 otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı.

        Ardahan'da kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde 35 AIE 063 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 48 U 6084 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2 araç şarampole yuvarlanırken, sürücüler ile 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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