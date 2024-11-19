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        Ardahan'da sis etkili oldu

        ARDAHAN'da gece yağan karla karışık yağmurun ardından sabah yoğun sis etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 11:10 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:15
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        Ardahan'da sis etkili oldu
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        ARDAHAN’da gece yağan karla karışık yağmurun ardından sabah yoğun sis etkili oldu.

        Ardahan'da gece karla karışık yağmur sabah saatlerinde yerini sise bıraktı. Yoğun sis nedeniyle Halilefendi ve İnönü Mahallesinde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Ardahan Kalesi, tarihi Çelik Köprü ve Kura Nehri'nin çevresi sisle kaplandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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