Ardahan'da sis etkili oldu

Ardahan'da gece karla karışık yağmur sabah saatlerinde yerini sise bıraktı. Yoğun sis nedeniyle Halilefendi ve İnönü Mahallesinde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Ardahan Kalesi, tarihi Çelik Köprü ve Kura Nehri'nin çevresi sisle kaplandı.

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