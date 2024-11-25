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        Ardahan'da şiddetli rüzgar; 5 ev ve ahırın çatısı uçtu

        ARDAHAN'da dün gece etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 5 ev ve ahırın çatısı uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 10:03 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:05
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        Ardahan'da şiddetli rüzgar; 5 ev ve ahırın çatısı uçtu
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        ARDAHAN’da dün gece etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 5 ev ve ahırın çatısı uçtu. Hasar gören ev ve ahırlarda inceleme yapan ADAF ekipleri, devam eden fırtına sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

        Ardahan’da dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına sebebiyle Atatürk Mahallesi ve Lehimli köyü ile Göle ilçesine bağlı Mollahasan, Çardaklı ve Senemoğlu köylerinde 5 ev ve ahırın çatısı uçtu. İhbarlar üzerine bölgeye AFAD görevlileri sevk edildi. Ekipler, hasar tespit çalışması yaptı, çevredeki diğer ev sahiplerine oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları ve mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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