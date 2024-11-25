Ardahan'da şiddetli rüzgar; 5 ev ve ahırın çatısı uçtu (2)

Ardahan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, çatısı uçan ev ve ahırlarda hasar tespit çalışması yaptı. Ekipler, fırtınanın devam etmesi sebebiyle bölgedeki vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.