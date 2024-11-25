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        Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü

        ARDAHAN kent merkezi, akşam saatlerinde yağan kar ile beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 22:13 Güncelleme: 25.11.2024 - 22:15
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        Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü
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        ARDAHAN kent merkezi, akşam saatlerinde yağan kar ile beyaza büründü.

        Kentte gün boyu aralıklarla yağan yağmur akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Mevsimin yağan ilk karı ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar sevinci yaşayan çocuklar, kartopu oynayıp, kardan adam yaparak karın tadını çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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