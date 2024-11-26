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        Ardahan buz kesti

        ARDAHAN'da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı, cadde ve sokaklar buz pistine döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 10:39 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:45
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        Ardahan buz kesti
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        ARDAHAN'da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı, cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Sürücüler ile yayalar, büyük zorluk çekti.

        Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha karşı yerini soğuk havaya bıraktı. Sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte cadde ve sokaklar buz pistine döndü, araç camları buzla kaplandı. Sürücüler buz tutan yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti, yayalar kaldırımlarda yürümekte zorlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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