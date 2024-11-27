Ardahan-Şavşat kara yolunda araç şarampole devrildi; sürücü kurtarıldı

Ardahan'daki 2 bin 550 rakımlı Sahara Geçidi'nde kar yağışı ile tipi etkili oldu. Yağış ve tipinin etkisini sürdürdüğü bölgede, Ercan Alpaydın'ın kullandığı hafif ticari araç, kayganlaşan Ardahan-Şavşat kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Sürücü araçta sıkışırken, bölgeye ihbar sonrası AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan Alpaydın, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARDAHAN-Şavşatkara yolunda kar yağışı ve tipi etkili olurken, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

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