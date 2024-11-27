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        Ardahan-Şavşat kara yolunda araç şarampole devrildi; sürücü kurtarıldı

        ARDAHAN-Şavşatkara yolunda kar yağışı ve tipi etkili olurken, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 18:09 Güncelleme: 27.11.2024 - 18:15
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        Ardahan-Şavşat kara yolunda araç şarampole devrildi; sürücü kurtarıldı
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        ARDAHAN-Şavşatkara yolunda kar yağışı ve tipi etkili olurken, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Ardahan'daki 2 bin 550 rakımlı Sahara Geçidi'nde kar yağışı ile tipi etkili oldu. Yağış ve tipinin etkisini sürdürdüğü bölgede, Ercan Alpaydın'ın kullandığı hafif ticari araç, kayganlaşan Ardahan-Şavşat kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Sürücü araçta sıkışırken, bölgeye ihbar sonrası AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan Alpaydın, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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