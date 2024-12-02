Hayvan yüklü kamyonet ile TIR çapıştı; 3 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Ardahan-Kars kara yolu Çamlıçatak mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 75 BA 99 plakalı kamyonetle 27 Z 4330 plakalı TIR çarpıştı. Takla atan hayvan yüklü kamyonetteki 3 kişi sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin sıkıştığı yerden kurtardığı 3 kişi, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Devrilen kamyonetteki 3 inek de yola savruldu. İnekler bölgeye getirilen kamyonetle alınıp sahiplerine teslim edildi.

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