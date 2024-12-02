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        Hayvan yüklü kamyonet ile TIR çapıştı; 3 yaralı

        ARDAHAN'da hayvan yüklü kamyonetle TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 17:19 Güncelleme: 02.12.2024 - 17:20
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        Hayvan yüklü kamyonet ile TIR çapıştı; 3 yaralı
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        ARDAHAN’da hayvan yüklü kamyonetle TIR’ın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında, Ardahan-Kars kara yolu Çamlıçatak mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 75 BA 99 plakalı kamyonetle 27 Z 4330 plakalı TIR çarpıştı. Takla atan hayvan yüklü kamyonetteki 3 kişi sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin sıkıştığı yerden kurtardığı 3 kişi, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Devrilen kamyonetteki 3 inek de yola savruldu. İnekler bölgeye getirilen kamyonetle alınıp sahiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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