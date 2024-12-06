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        Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde renkli görüntüler

        ARDAHAN'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü'nün yüzeyi dondurucu soğukların etkisiyle buz tutmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 09:28 Güncelleme: 06.12.2024 - 09:30
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        Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde renkli görüntüler
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        ARDAHAN’ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü'nün yüzeyi dondurucu soğukların etkisiyle buz tutmaya başladı. Gölün üzerine çıkan bölge halkı, sazlı sözlü türküler eşliğinde geleneksel oyunlar oynadı.

        Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan ve Van Gölü’nden sonra bölgenin en büyük 2’nci gölü olan 124 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutmaya başladı. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle birlikte buz kalınlığı yer yer 10 santime ulaştı.

        BÖLGE HALKININ NEŞE KAYNAĞI

        Çıldır Gölü, kış aylarında üzerinin tamamen buzla kaplanmasıyla birlikte bölge halkının yanı sıra Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor. Üzerinde atlı kızak turları yapılan Çıldır Gölü'ne gelenler, Eskimolar gibi buz altından balık avı yapıyor, göl kenarındaki işletmelerde gölün incisi aynalı sazan balığının tadına bakıyor. Çıldır Gölü kenarında bulunan köylerde yaşayan ve gölün buz tutmasını heyecanla bekleyen bölge halkı da göl buz tutar tutmaz üzerinde sazlı sözlü türküler söyledi, halay çekerek, unutulmaya yüz tutan aşık oyununu oynadı.

        Yöre aşıklarından Berkan Öztürk, “Çıldır gölünün buz tutmasını ilk biz değerlendirdik. Buz tutmasını kutlamak istedik. Çayımızı demledik, saz eşliğinde türküler söyleyip, halay çekerek buzun tadını çıkardık" diye konuştu.

        Gezmek için Çıldır Gölü'ne gelen Ömer Faruk Bilir, “Arkadaşlarla buzun tadını çıkaralım dedik. Hep beraber geldik. Güzel ve keyifli bir gün oldu" dedi.

        Adnan Genç ise Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyinde közde çay demleyerek havanın keyfini çıkardıklarını anlattı.

        Göl üzerinde geleneksel aşık oyununu yaşattıklarını söyleyen Yüksel Çimen de “Aşık oyunu dedelerimizden bize kalan oyundur. Aşık dediğimiz kemikler koyunların ayaklarında olur. Aşıkları boyayarak oyun oynuyoruz. Çok güzel bir gelenek ve bu geleneği Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyinde yaşatıyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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