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        Kura Nehri taştı; Ardahan Ovası göle döndü

        ARDAHAN'da havaların ısınmasıyla dağlardaki karlar eridi, Kura Nehri taşınca ova göle döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 14:51 Güncelleme: 02.04.2025 - 14:55
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        Kura Nehri taştı; Ardahan Ovası göle döndü
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        ARDAHAN’da havaların ısınmasıyla dağlardaki karlar eridi, Kura Nehri taşınca ova göle döndü.

        Göle ilçesi sınırlarında doğup Ardahan'dan geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri, dağlardaki karların erimesi nedeniyle taştı. Debisi yükselen nehrin taşması sonucu Ardahan Ovası suyla kaplandı. Göle dönen ova, bölge halkının ilgisini çekti. Bölgeye gelenler, nehrin kenarındaki parklarda göl manzarasında yürüyüş yaptı. Bölgeye gelen Mustafa Kay, "Uzun bir kış geçirdik. Şimdi bahar geldi. Karlar eriyince Ardahan Ovası, göle döndü. Güzel bir hava. Manzaranın keyfini çıkarmaya geldik" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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