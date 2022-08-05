Ardahan "19. Ulusal Kültür ve Bal Festivali" başladı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da üretilen tescilli çiçek balının tanıtılması amacıyla düzenlenen "19. Ulusal Kültür ve Bal Festivali" başladı.

Kent merkezindeki Milli Egemenlik Parkı'nda yapılan etkinliğe, kentteki vatandaşların yanı sıra İstanbul ve çevre illerden gelenler yoğun ilgi gösterdi.

Aşıkların söyleşisi ile başlayan festivalde, yerel sanatçılar sahne aldı.

Festivalde Ardahan Valisi Hüseyin Öner, diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar halay çekti.

Burada konuşan Vali Öner, Ardahan'ın tarihi, coğrafi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kente ait değerlerin tanıtımında bu tür etkinliklerin önemli rol oynadığını belirten Öner, "Ardahan çok önemli bir yere sahip, gerek sosyal, kültürel ve ekonomik. Nüfusunun çok daha fazlası başka illerde yaşıyor. İşte amacımız bu ve benzeri etkinliklerle değerlerimizi gündeme getirmeye çalışırken, diğer yandan başka yerlerde yaşayan hemşerilerimizi buraya çekmektir." diye konuştu.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de kentte üretilen balın kendileri için çok önemli olduğunu, bu nedenle bu tür etkinlikleri önemsediklerini, balın hak ettiği noktada olması için çalıştıklarını söyledi.

Üç gün sürecek festival, halk ozanları ve yerel sanatçıların dinletisi ile devam etti.

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