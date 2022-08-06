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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan'ın tescilli çiçek balı festivalde tanıtıldı

AA

Ardahan'ın tescilli çiçek balı festivalde tanıtıldı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da üretilen tescilli çiçek balı, "19. Ulusal Kültür ve Bal Festivali"nde tanıtıldı.

Festivalin 2. gününde Ardahan Kalesi'nde gerçekleşen etkinliğe katılan kentteki arıcılar, yöreye özgü tescilli çiçek balının tanıtımı amacıyla stantlar kurdu.

Vatandaşların ilgi gösterdiği festivalde, balın tanıtımı yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi görevlilerince vatandaşlara bal ve bal şerbeti ikram edildi.

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, gazetecilere, bu yıl bol ballı bir festivali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ardahan Arıcılar Birliğine üye yaklaşık 750 arıcının 45 bin kovanından sağımı tamamlanan balları tanıttığını ve satışa çıkardığını dile getiren Evliyaoğlu, "Bu yıl, geçen yıla oranla yüzde 80'i aşkın bir bal verimi mevcut. Bu da şu demektir ortalama ilde 800 ton bal elde edilmiş oluyor. Kentin ekonomisi için önemli bir rakam. Bu bizim için önemli bir kazanç. Bu yılki festivale arıcılardan yoğun ilgi var. Buraya gelenlerin Ardahan balını tatmaları ve almalarını istiyoruz." diye konuştu.

Yöresel sanatçıların sahne aldığı festival yarın da devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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