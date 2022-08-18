Ardahan'da 2 ton 800 kilogram sahte bal ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da bir araçta 2 ton 800 kilogram sahte bal ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, kentte kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Ardahan-Kars kara yolunun Üniversite Kavşağı'nda panelvan tipi bir araçta arama yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü uzmanları eşliğinde yapılan aramada, sahte olduğu anlaşılan 2 ton 800 kilogram bal ile sahte olduğu değerlendirilen 100 liralık banknot ele geçirildi.

Araçtaki 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.