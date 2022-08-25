Ardahan'da alternatif yem bitkisi tritikalenin üretimi yaygınlaşıyor

ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH - Hayvancılığın yaygın yapıldığı Ardahan'da, buğday ile çavdarın melezinden elde edilen ve kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen tritikalenin üretimi yaygınlaşıyor.

Kentte çiftçilerin kendi çabalarıyla 30 dönümlük alanda ektiği alternatif yem bitkisinin tarım makineleriyle hasadına başlandı.

Yüksek verim potansiyeline sahip olan ve çoğunlukla hayvan beslenmesinde tercih edilen tritikale bitkisinin kentte yaygınlaştırılması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de çalışma başlattı.

Bu kapsamda yüzde 75 hibe desteğiyle çiftçilere 100 ton tohum dağıtılması planlanan kentte, 200 işletmenin 4 bin dekar alanında tritikale ekim yapılacak.

Geçen yıl dönümde 350 kilogram verim elde eden çiftçiler, bu yıl ise 425 kilogram rekolte bekliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, AA muhabirine, tritikalede yüksek verim almanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

- "Hayvancılıktaki girdileri ve maliyetleri de düşüyor"

Kentte söz konusu üretimi yaygınlaştırmayı planladıklarını, buna yönelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını aktaran Cineviz, şunları kaydetti:

"Tritikale daha çok yem olarak kullanılan, buğdayın verimliliğini, çavdarın da dayanıklılığını bünyesinde barındıran çok kıymetli bir bitki. Bilimsel olarak kıraç topraklarda yetiştiriciliği yapılabilen, kuraklığa karşı dayanıklı bu bitkinin Ardahan'ımızda da çok verimli ürün elde edinimine tanıklık ediyoruz. Kuraklık ve iklim değişikliğinin de getirdiği olumsuzlukları dikkate alındığında bölgemizde hayvancılık yapan üreticilerimiz için önemli bir imkan. Böylece hayvancılıktaki girdilerini ve maliyetlerini de düşürmek için bitkinin yaygınlaştırılmasında özel bir çalışmamız var."

Cineviz, ekimden sonra güz döneminden kar yağana kadar çiftçilerin büyükbaş hayvanlarını da ekili arazilerde kontrollü şekilde otlatma fırsatı bulduğunu belirterek, bu uygulamayla yayla ve mera sezonunu da uzatmış olduklarını dile getirdi.

- "200 işletmenin 4 bin dekar alanında ekim yapacak"

Tritikalenin yaygınlaşması ve üreticiye destek olunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığına proje sunduklarını anlatan Cineviz, "Bu yıl içinde yaklaşık 100 ton tritikale bitkisini yüzde 75 hibe ile üreticilerimize dağıtmayı planlıyoruz. 200 işletmenin 4 bin dekar alanında ekimi yapılacak." diye konuştu.

Üretici Serhat Yıldız da tritikaleyi ilk ektiğinde ön yargılı olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl kuraklığa rağmen yüksek verim aldığını ve bununla mutluluk yaşadığını aktaran Yıldız, "Fakat bu yıl çok yüksek bir verim aldım. Bir dönümde 425 kilogram verim elde ettim. Aynı zamanda ilgililerin önerisi ile güz döneminde ektiğim için büyükbaş hayvanlarım otlak olarak yararlandı. Herkese tavsiye ederim. Yüksek verim almanın sevincini yaşadık. Bu pahalılıkta bizim için çok iyi bir fırsat oldu." ifadelerini kullandı.

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