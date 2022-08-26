Ardahan'daki göllere 1 milyon 589 bin sazan yavrusu bırakıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan'daki göllere 1 milyon 589 bin sazan yavrusu bırakıldı

AA

Ardahan'daki göllere 1 milyon 589 bin sazan yavrusu bırakıldı

ARDAHAN (AA) - Ardahan-Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü ile bazı göletlere 1 milyon 589 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca göllerde balık popülasyonunun desteklenmesi amacıyla uygulanan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Vali Hüseyin Öner, Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Cineviz, Çıldır Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Yüksel Kılıç'ın katılımıyla Çıldır Gölü ve Ardahan'daki bazı göletlere 1 milyon 589 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Vali Öner, gazetecilere, göllerdeki balık popülasyonunu artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Göllerden alınan anaç balıkların Elazığ Keban Su Ürünleri Üretim Tesisi Müdürlüğüne götürüldüğünü ve burada üretilen yavruların yeniden ile getirildiğini aktaran Öner, "Bu balıklandırma çalışmalarıyla su kaynaklarımızdaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, balık popülasyonlarının desteklenmesi ve aynı zamanda göl ekosisteminin canlı tutulmasıyla birlikte yöre halkının ve gelecek nesillerin sağlıklı, dengeli şekilde su ürünlerine ulaşması hedeflenmektedir." diye konuştu.

Öner, balıkları suya bıraktıktan sonra Çıldır Gölü'nün balıkçıl türleri pelikan ve martıları besledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ardahan'da alternatif yem bitkisi tritikalenin üretimi yaygınlaşıyor
YEREL HABERLER Ardahan'da alternatif yem bitkisi tritikalenin ...
Coğrafi işaretli "Ardahan çiçek balı"nın sofralara yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Coğrafi işaretli "Ardahan çiçek balı"nın sofralara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.