TESK Genel Başkanı Palandöken, Ardahan'da esnaf temsilcileriyle bir araya geldi

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ARDAHAN (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ardahan'da esnaf temsilcileri ile buluştu.



Palandöken, Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (AESOB) ziyaretinde Birlik Başkanı Yılmaz Kaya ve Başkan Vekili Deniz Özer tarafından karşılandı.

Burada konuşan Palandöken, Ardahan'da yeterli desteği alamadığı için hayvancılığın istenilen noktada olamadığını söyledi.

Ardahan'da yaşayanların başka illere göç etmemesi için çeşitli çalışmaların ve pozitif ayrımcılığın gerektiğini dile getiren Palandöken, şunları kaydetti:

"Buradaki esnafa ve yaşayan insanlara akaryakıt, doğalgaz ve elektrik fiyatlarında bazı avantajlar sağlanması lazım. Çünkü şartlar zor. Pozitif ayrımcılık olması lazım. Hayvancılığın hak ettiği noktada olması için desteklenmesi gerek. Başka türlü mevcut durum da göçer giderse o zaman ithal et durumu başlar. Ardahan'daki esnaf ile Ankara'daki esnaf bir tutulmamalı. Buranın kış şartları belli. Esnafın borçları da ötelenmesi lazım."

Palandöken daha sonra esnaf temsilcileri ile sohbet etti.

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