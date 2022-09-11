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Ardahan'da "8. Rahvan At Yarışları ve 6. Doğu Anadolu Şampiyonası" yapıldı

AA

Ardahan'da "8. Rahvan At Yarışları ve 6. Doğu Anadolu Şampiyonası" yapıldı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca "8. Rahvan At Yarışları ve 6. Doğu Anadolu Şampiyonası" düzenlendi.

Rahvan at kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Ardahan-Artvin yolu üzerindeki Rahvan At Yarış Sahası'nda düzenlenen organizasyona 10 ilden 70 at katıldı.

Yüzlerce seyircinin heyecanla izlediği yarışlarda sporcular, belirlenen kurallar çerçevesinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonada üçlü tay kategorisinde ipi göğüsleyen isim Murat Haki olurken, dörtlü tay ve başaltı kategorisinde Ali Çalık birinci oldu.

Küçük orta kategorisinde Şahin Haki, büyük orta kategorisinde ise Ömer Cengiz birinciliğe ulaştı.

Deste ve baş kategorilerinde ise Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Ardahan Temsilcisi Murat Arabul'a ait at birincilik ödülünü almaya hak kazandı.

Vali Hüseyin Öner, burada yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür ederek, rahvan at yarışları kültürünü geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Rahvan atlarının Orta Asya'dan Türklerle birlikte Anadolu'ya gelen bir değer olduğunu belirten Öner, "At, tarih boyunca atalarımızın pusulası, yoldaşı olmuştur. Milli ve manevi yönden önemli bir geleneğimiz ve ata sporumuzdur." dedi.

Öner, son yıllarda geleneksel spor dallarında ciddi bir yönelme olduğuna dikkati çekerek, "Bu yönelme ile ülkemizin birçok yöresinde geleneksel bir branş olarak rahvan at yarışları yapılmakta. Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuzun, belediyelerimizin ve kulüplerimizin emekleri ile bu değerimiz yaşatılmaktadır." diye konuştu.

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