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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan ve Iğdır'da "Ahilik Haftası" etkinliklerle kutlandı

AA

Ardahan ve Iğdır'da "Ahilik Haftası" etkinliklerle kutlandı

ARDAHAN/IĞDIR (AA) - Ardahan ve Iğdır'da "35. Ahilik Haftası" kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Ardahan'da Ticaret İl Müdürü Tülay Şenel, esnaf oda başkanları ve bazı esnaf, Vali Hüseyin Öner'i makamında ziyaret etti.

Öner, ziyarette, ahiliğin Türk-İslam kültürünün Anadolu'da vücut bulmuş hali olduğunu belirtti.

Ahiliğin temelindeki ahlaka dikkati çeken Öner, "Ahilikte kardeşlik, dürüstlük, ahlak, vefa ve erdem var. Dinimizde ve kültürümüzde süzülmüş değerler manzumesinin adıdır ahilik, onun için de yüzyıllardır yaşatılmaya devam ediliyor." dedi.

Öner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kentte "yılın ahisi" seçilen Kenan Nalbant'a plaket verdi.

- Iğdır

Iğdır Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte ilde "yılın ahisi" seçilen Doğan Oral'ın hayatı kısa filmle davetlilere izletildi.

Oral'a, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim tarafından ödül verildi.

Program, kültür merkezi önünde vatandaşlara ahi pilavının dağıtılmasıyla sona erdi.


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