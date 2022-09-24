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Ardahanlılar meyvelerini "1. Çıldır Cancur Festivali" ile tanıttı

AA

Ardahanlılar meyvelerini "1. Çıldır Cancur Festivali" ile tanıttı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'daki çeşitli derneklerce yörede yetişen meyvelerin tanıtımı amacıyla bu yıl ilk kez "Çıldır Cancur Festivali" gerçekleştirildi.

Çıldır ilçesinde otogar arkasındaki alanda başlayan etkinlik, aşıkların sahne almasıyla başladı.

Aşıkların bir birinden güzel söyleşileri katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Organizasyon Komitesi Başkanı Soner Akçay, buradaki konuşmasında, dernekler olarak bir araya gelip Çıldır'ın Kurtkale bölgesinde yetişen meyvelerin tanıtımı için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Katılımın yoğunluğunun kendilerini sevindirdiğini dile getiren Akçay, "Üreticilerimiz hem bugün buraya getirdikleri meyvelerin tanıtımını yapma fırsatı buluyor hem davetlilere ikram ediliyor hem de satışını gerçekleştiriyor. Festival inşallah amacına ulaşır." diye konuştu.

Üretici Selim Adıyeke de böyle bir etkinlikle meyvelerinin daha çok tanınıp değerleneceğini ifade etti.

Festivalde üreticiler yetiştirdikleri meyveleri kurdukları stantlarla davetlilere tanıttı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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