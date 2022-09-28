Ardahan'da depremden sonraki artçılar nedeniyle köylerdeki vatandaşlar evlerine giremiyor

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremin ardından yaşanan artçılar nedeniyle köylerdeki vatandaşlardan bazıları, dışarıda kurdukları sobaların başında geceyi geçiriyor.

Eski taş yapılı evlerin hasar gördüğü ve duvarlarının yıkıldığı ilçeye bağlı köylerde, artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Evlerine girmekten korkan bazı vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle dışarıda kurdukları sobanın başında oturuyor.

AA ekibi, dışarıda kalan vatandaşları görüntülediği sırada da artçı sarsındı meydana geldi ve gürültüyle bir evin duvarı yıkıldı.

Geceyi dışarda geçiren Küçük Altunbulak köyü sakinlerinden Abbas Özgel, AA muhabirine, dışarıda oturduğu sırada deprem meydana geldiğini söyledi.

Gürültü üzerine korktuğunu ifade eden Özgel, "Havadan uçak mı düşüyor, ne oluyor dedim ve kaçtım. Aşağı indik, toz toprak her yeri götürdü. Artçılar devam ediyor, korkudan eve girmiyoruz. Duvarlar hep gitmiş, içeri giremiyoruz. Çoluk çocuk hep dışarıdayız. Sobayı kurduk dışarıda bekliyoruz." dedi.

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