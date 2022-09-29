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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerde incelemelerini sürdürdü:

AA

Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerde incelemelerini sürdürdü:

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen köylerde incelemelerini sürdürdü.

Vali Öner, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ilgili personelin sahada gece gündüz çalışmasını hassasiyetle sürdürdüğünü söyledi.

Depremden en çok etkilenen Çullu, Esenyayla, Küçükaltunbulak, Koyunlu ve Kuytuca köylerinde evleri hasar gören vatandaşlar için AFAD tarafından jandarmanın da desteğiyle çadır kurumunun 50'den 100'e çıkarıldığını ifade eden Öner, şöyle konuştu:

"An itibarıyla 69 ağır yıkık bina sayımız mevcut. Orta ve az hasarlı bina sayımız ise 52. Yıkık ahır sayımız 44. Ayrıca diğer bina sayımız 13, yani ticarethane veya depo gibi bina. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Bugün olmazsa yarın sonlandırmış olacağız. Kızılayımızın kumanya ve sıcak ikramı sürüyor. Belli bir süre devam edecek. Devlet olarak vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya yönelik kolluk kuvvetlerinin de desteği üst düzeyde sürüyor."

Vali Öner, ziyaret ettiği çadırlarda ise çocuklara oyuncak dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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