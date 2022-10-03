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Ardahan'da depremde zarar gören ahırların yerine çadır ahırlar kurulacak

AA

Ardahan'da depremde zarar gören ahırların yerine çadır ahırlar kurulacak

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Göle ilçesinde 27 Eylül'de meydana gelen 5 büyüklüğünde depremin ardından yıkılan ahırların yerine çadır ahırların kurulması için yer belirleme çalışmaları tamamlandı.

Eski taş yapılı evlerin hasar gördüğü ve duvarlarının yıkıldığı ilçeye bağlı köylerde, artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Evlerine girmekten korkan bazı vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle dışarıda kurdukları sobanın başında oturuyor, hayvanlarını dışarıda barındırmaya çalışıyor.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Müdürlüğü, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri yaptığı çalışmalarla hayvanların soğuktan korunması çadır ahırların kurulacağı yerleri belirledi.

Esenyayla Köyü Muhtarı Ercan Süleymanoğlu, AA muhabirine, devletin imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Hayvanlar için çadırların kurulacağını belirten Süleymanoğlu, "Şükür birçok sıkıntımızı giderdiler. Bugün de bazı noktalara kurulacak ahır çadırlarının kararı verildi. Yarın inşallah ahır çadırlarımızda kurulmuş olacak." dedi.

Geceyi dışarda geçiren köy sakinlerinden Rabia Altun da daha önce kendileri için çadır kurulduğunu, bugün ise hayvanlara ahır verilmesi kararının alındığını ifade ederek, "Devlet yetkililerinden Allah razı olsun. Dün Bakanımız ve diğer ilgililer geldi. Daha önce bize kalacağımız çadır verildi, şimdi de hayvanlarımız için ahır çadır verildi. Hayvanların da dışarıda kalması zor oluyor. Çadır ahır ile hayvanlar daha rahat edecekler." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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