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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan'da depremzedelere sıcak yemek ikramı sürüyor

AA

Ardahan'da depremzedelere sıcak yemek ikramı sürüyor

ARDAHAN (AA) - Göle ilçesindeki depremden etkilenen vatandaşlara sıcak yemek ve kumanya desteği veriliyor.

Eski taş yapılı evlerin hasar gördüğü ilçeye bağlı köylerde, 27 Eylül'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar sürüyor.

Bu nedenle evlerine girmekte endişe yaşayan vatandaşlara Türk Kızılay görevlilerince kumanya ve sıcak yemek dağıtılıyor.

Kızılay Ardahan Şube Başkanı Özcan Şentürk, AA muhabirine, günde 2 bin 500 kişiye sıcak yemek verildiğini söyledi.

Günde üç kez yemek verildiğini dile getiren Şentürk, "Daha önce bin 500 kişiye verdiğimiz sıcak yemek ikramını 2 bin 500 kişiliğe çıkardık. Türk Kızılay olarak çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Depremin meydana geldiği andan itibaren sahadayız. Amacımız vatandaşımızın yanında olmak ve kendilerine sıcak yemek ulaştırmak." diye konuştu.

Küçükaltunbulak köyü muhtarı Kadir Çalıkıran da Türk Kızılay'ın yemek ikramının sürdüğünü belirterek, "Sıcak yemek konusunda bir sorun yok. İkramın bizzat ve yerinde yapılması amacıyla biz de Türk Kızılay'a yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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