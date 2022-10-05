Deprem bölgesinde çalışan AFAD Müdürü Ayğan'a sürpriz doğum günü kutlaması

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem bölgesinde görev yapan Kars Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Oktay Ayğan'a mesai arkadaşlarınca sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Göle'de bazı eski taş yapıların hasar gördüğü 27 Eylül'deki deprem sonrası depremzedeler için çadırlar kurulan ve konteyner kurulumu da süren ilçenin köylerinde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Depremin yaşandığı günden beri hem sahada hem de Ardahan Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki çalışmalara katılan Kars AFAD Müdürü Ayğan da doğum günü olmasına rağmen çalışmalarına ara vermedi.

Bu durumu öğrenen Ayğan'ın ekip arkadaşları, kendisine Ardahan Afet Koordinasyon Merkezi'ne geldiğinde sürpriz yaparak doğum günü pastası kesti.

Söz konusu sürprizden etkilenen 58 yaşındaki Ayğan, kestiği pastayı ekip arkadaşları ve koordinasyon merkezi yakınındaki bir okulda eğitim gören öğrencilere ikram etti.

Ayğan, AA muhabirine, 27 Eylül'den beri her gün deprem bölgesinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"O günden bu yana vatandaşımızın yanında olduk. Gecemizi gündüzümüzü vatandaşın rahat etmesine ayırdık, devletimizin sıcak elini hissetmeleri için çabaladık. Fakat bugün bana yapılan doğum günü sürprizi beni çok duygulandırdı. Ardahan ve çevre illerdeki arkadaşların bu organizesi karşısında çok mutlu oldum. Doğum günümü kutlayan arkadaşlara canı gönülden teşekkür ediyorum."



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