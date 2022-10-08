Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerdeki altyapı çalışmalarını inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerdeki altyapı çalışmalarını inceledi

AA

Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerdeki altyapı çalışmalarını inceledi

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Göle ilçesinde depremden etkilenen köylerde yürütülen altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

İlçede 27 Eylül'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı evlerin hasar gördüğü ya da yapılarda çatlaklar oluşan köylerde, çeşitli kurumların görevlilerinin vatandaşların ihtiyaçları gidermek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, evlerine girmekte endişe yaşayan vatandaşlar için AFAD'ın kurduğu 650 çadırın yanı sıra konteyner kurma çalışmaları da devam ediyor.

Vali Öner de Afet Koordinasyon Merkezini ziyaretinin ardından Koyunlu ve Kuytuca köylerinde incelemelerde bulundu.

Öner, incelemeler sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşların sorun ve taleplerinin verimli karşılanması için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın depreme ilişkin ihtiyaçların yanı sıra altyapıya yönelik çalışmalarımız da sürüyor. Bugün Koyunlu köyündeki yol yapım çalışmalarını yerinde görmek için buradayız. Altyapı çalışmalarımız, diğer işlerimizi de hızlandırmış olacak. Devlet olarak vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmanın gayretindeyiz. Bu çalışmaların tamamı bunun için yapılıyor."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum ve Ardahan'da Mevlit Kandili idrak edildi
YEREL HABERLER Erzurum ve Ardahan'da Mevlit Kandili idrak edildi
Ardahan'da kaçak olan 174 paket sigara ile 4 litre içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Ardahan'da kaçak olan 174 paket sigara ile 4 litre ...
Ardahan Valisi Öner, deprem bölgesindeki incelemelerini sürdürdü
YEREL HABERLER Ardahan Valisi Öner, deprem bölgesindeki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.