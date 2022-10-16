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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu

AA

Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Göle ilçesinde depremden etkilenen köylerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçede 27 Eylül'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı ev ve ahırların hasar gördüğü, bazı yapılarda da çatlakların oluştuğu köylerde, vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, evlerine girmekte endişe yaşayan vatandaşlar için AFAD'ın kurduğu 650 çadıra ilaveten konteyner ve çadır ahır kurma çalışmaları da devam ediyor.

Vali Öner de Afet Koordinasyon Merkezini ziyaretinin ardından Çullu ve Esenyayla köylerinde incelemelerde bulundu.

Öner, incelemelerde, depremden etkilenen vatandaşların sorun ve taleplerinin hızlı ve verimli karşılanması için çalışmaları hassasiyetle sürdürdüklerini belirtti.

Köylerdeki son durumu aktaran Öner, "Çullu ve Esenyayla köylerimizdeki hayvan barınma çadırlarının kurulacağı alanlarda yapılan beton atma çalışmalarını denetledik. Devlet olarak vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmanın gayretindeyiz. Bu çalışmaların tamamı buna yönelik gerçekleşiyor. Her işi hassasiyetle sürdürüyoruz." diye konuştu.

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