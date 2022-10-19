Ardahan'da 50 ton kavılca tohumu ile 390 arı kovanı dağıtıldı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Valilik tarafından, tarım ve arıcılığı geliştirmek amacıyla uygulanan "Coğrafi İşaretli Ardahan Çiçek Balı ve Kafkas Arısı Benim Umudum" ve "Ardahan İli Ata Tohumu Kavılca Üretiminin Yaygınlaştırılması" projeleri kapsamında 50 ton kavılca tohumu ile 390 arı kovanı dağıtımı yapıldı.



Vali Hüseyin Öner, Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğündeki programda, özellikle kadın üreticilerine önem verdiklerini ve kendilerine güvendiklerini belirterek, bu desteklerin kadınların üretimde teşviki için son derece önemli olduğunu anlattı.

Ardahan'da arıcılık ve tarımın geliştirilmesi amacıyla projelerin hayata geçirildiğini dile getiren Öner, şunları kaydetti:

"Bugün burada 100 çiftçimize 50 ton kavılca tohumu dağıttık. Bu destek kavılcadaki üretimimizi artırmış olacak. Ayrıca 54 kadın arıcımıza 312'si arılı, 78'i de boş olmak üzere 390 kovan desteğimiz oldu. Söz konusu arıcılarımızı daha önce de bu alanda eğitime almıştık. Bu desteklerimiz ve projelerimiz sürecek. Bizim isteğimiz çiftçimiz üretsin. Onlar ürettikçe bizler devlet olarak her zaman onlara desteğimizi sürdüreceğiz."

Arı kovanı desteği alan Gül Zehra Avşar da destekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Biz bunu bekliyorduk ancak bu kadar kısa sürede verileceğini beklemiyorduk. Çok mutlu olduk. Bu şekilde bizler ve gençlerin desteklenmesi üretim açısından önemli." diye konuştu.

Arıcı Birgül Şimşek de yeni girişimci olduğunu anlatarak, bu destekte emeği geçenlere teşekkür etti.





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