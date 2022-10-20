Ardahan'da gençlik koşusu düzenlendi

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Göle ilçesinde Cumhuriyetin 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gençlik koşusu düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliğince organize edilen organizasyona 50 öğrenci katıldı.

Eski TİGEM yolunda başlayıp YİBO yolunda sona eren koşuda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Dereceye girenlere ödüllerini, Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ile kurumun ilçe müdürü Seyfullah Bayraktar verdi.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, gençleri spora teşvik etmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Atletizmi Göle'de aktif edip ülke sporuna yön verecek bireyler yetiştirmeyi, spora ilgiyi artırarak gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. Bu nedenle Göle'de atletizm antrenörü görevlendirdik. Diğer illerde olan imkanların tamamını Ardahan gençliğinin de hizmetine sunmak istiyoruz."



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