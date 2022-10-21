Ardahan'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 18 Ekim'de yakalanan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Ardahan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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