Ardahan'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 18 Ekim'de yakalanan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, Ardahan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden biri "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.