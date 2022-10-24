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"Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesiyle hayvanlarını ve gelirlerini artırdılar

AA

"Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesiyle hayvanlarını ve gelirlerini artırdılar

ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH - Geniş mera ve yaylalara sahip Ardahan'da sağlanan desteklerle küçükbaş sayısı 7 bin 200 artırıldı.

Ardahan'da, hayvan sayısının artırılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının desteği, Valilik ve Ziraat Bankası iş birliğiyle uygulanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" çerçevesinde hem başvurular hem de destekler sürüyor.

İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat ederek destekten yararlanan çiftçiler, aldıkları küçükbaşlarla hem kentin hayvan varlığına hem de süt ürünleri üretimine katkı sağlıyor.

Projeden faydalanan 81 üretici, 2 yılda sağlanan destekle koyun sayısını 7 bin 200 artırdı. Projeden destek alan kadınlardan 44 yaşındaki 4 çocuk annesi Selcan Us ise bunlardan sadece biri.

Halil Efendi Mahallesi'nde yaşayan Us, proje sayesinde son 2 yıl içinde küçükbaş havyan sayısını 10 kat artırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Selcan Us, AA muhabirine, köylerinde yaşayarak, hem hayvan sayılarının hem de gelirlerinin artmasından mutluluk duyduklarını belirterek, "Projeye ilk etapta 40 koyun ile başladım. Bugün 450 koyuna ulaştım. Şu an çok iyi durumdayız, destek verimli oluyor. Kredi destekleri çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Özellikle kadınlara tavsiye ediyorum." dedi.

- Üreticiler 11 milyon lira kredi kullandı

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz ise teşvikler ve desteklemeler sayesinde kentte hem hayvan varlığını hem de et ve süt verimini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Cineviz, "İlimizde şu ana kadar 81 üreticimiz, bu proje kapsamında 11 milyon lira kredi kullandı. Kullanılan kredi desteği ile ilimizin mevcut hayvan sayısına 7 bin 200 küçükbaş hayvan kazandırdık." diye konuştu.

Artan hayvan sayısının önemine dikkati çeken Cineviz, "Bakanlığımızın süt ve et verimini arttırmaya yönelik bakış açısına da doğrudan katkı sağladığını düşünüyoruz. Bu proje ile üreticilerimizin de memnuniyetlerini yerinde görmek bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir." diye konuştu.

Ziraat Bankası Ardahan Şube Müdürü Şefika Akar da projenin 2020'de imzalandığını hatırlatarak, "Çok güzel krediler kullanıldı. Üretimi desteklemek, üreticimizin her zaman yayında olmak bankamızın en temel ilkesi. Böyle güzel sonuçlar bizi sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

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