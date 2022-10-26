Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu

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ARDAHAN/KARS (AA) - Ardahan ve Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Gece en düşük hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü Ardahan il merkezinde, açık alanda park edilen araçlar ile bazı evlerin camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Kentte bazı vatandaşlar soğuktan korumaya çalıştıkları araçlarını örttü.

Erken saatte evlerinden çıkan vatandaşlar da soğuktan etkilendi.

- Kars

Yüksek kesimlerdeki tepeler ve köylerde bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Kars'ta da soğuk hava etkisini gösterdi.

Özellikle sabah saatlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı araçların ve binaların camları buzla kaplandı.

Halen yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplı olan şehirde soğuk havanın etkili olması nedeniyle besiciler hayvanlarını meraya çıkarmayarak ahırda beslemeye başladı.

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