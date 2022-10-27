GÜNCELLEME - Ardahan'da ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 25 öğrenci taburcu edildi

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan yatılı eğitim gören 25 lise öğrencisi, taburcu edildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Ardahan Devlet Hastanesinde tedavi gören öğrencileri ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, il merkezindeki Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören 25 öğrencinin ishal, kusma ve mide bulantısı şikayeti üzerine ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Öğrencilerin yedikleri besinden zehirlendiklerini düşündüklerini anlatan Bulut, "Tahliller ile durumları netleşecek. Birçoğu da psikolojik olarak etkilenmiş." dedi.

Bulut, öğrencilerin hızla hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Şu an tüm öğrencilerimiz taburcu edildi. Şükürler olsun ki olumsuz bir durum yaşanmadı. Biz yine de süreci takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.





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