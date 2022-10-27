Ardahan'da Cumhuriyet Bayramı kapsamında doğa yürüyüşü ve resim sergisi

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı, doğa yürüyüşü yapıldı.

Tarihi Kongre binasındaki resim sergisi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede ile diğer ilgililerin katılımıyla açıldı.

Dede, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Sergide, Ardahan'ı temsil eden resimlerin yer aldığını anlatan Dede, "Bunda büyük emeği olan Semra Çevik hocamıza teşekkür ediyorum. Çünkü bu sergi Cumhuriyetimizin 99. yılı için açıldı. 4 Kasım'a kadar sergimiz açık olacak. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz. Ardahan'ın kültür ve tarihi mekanlarını anlatan çok güzel resimler yer alıyor." diye konuştu.

Ardahan'ın Göle ilçesinde de Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce yayla yürüyüşü düzenlendi.

İlçe Müdürlüğünde başlayan ve Okçu Yaylası'nda sona eren yürüyüşe, Göle Gençlik ve Spor Müdürü Seyfullah Bayraktar ve doğa severler katıldı.

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