Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerdeki çalışmaları inceledi

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ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Göle ilçesinde depremden etkilenen köylerde yürütülen yol ve ahır çadır kurma çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

İlçede 27 Eylül'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı ev ve ahırların hasar gördüğü, bazı yapılarda da çatlakların oluştuğu köylerde, vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, evlerine girmekte endişe yaşayan vatandaşlar için AFAD'ın kurduğu 650 çadır ve konteynerlerin yanı sıra ahır çadırların kurulumu da devam ediyor.

Vali Öner, Koyunlu ve Çullu köylerinde yaptığı incelemede, vatandaşın yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Köylerdeki çalışmaların tamamının titizlikle sürdüğünü ifade eden Öner, "Ahır çadırların altı beton ve soğuk havaya dayanıklı şekilde izolasyonu yapılan çadırlardır. Daha önce dediğimiz gibi her çalışmamızda amacımız vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmaya yöneliktir." dedi.

Öner'e, Vali Yardımcısı Şahin Demir ve Göle Kaymakamı Haluk Koç da eşlik etti.

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