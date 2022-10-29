Doğu Anadolu'daki 7 ilde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.



Erzurum'da, Vali Okay Memiş'in makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından kutlamalar, Hastaneler Caddesi'nde devam etti.



Vali Memiş, 9. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Berat Acar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, askeri araçla halkı selamlayarak bayramlarını kutladı.

Törende Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve halk oyunları ekipleri gösteri yaptı, şiirler okundu.

Memiş, törendeki konuşmasında, Cumhuriyet'in Türk milletinin karakterine en uygun yönetim biçimi olduğunu söyledi.

Türk milletinin Cumhuriyet sayesinde devlet idaresinde söz sahibi olduğunu belirten Memiş, "Milletimiz bu sayede demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinin çatısı altında, dil, din, ırk, cinsiyet ve inanç fark olmaksızın yaşamanın ayrıcalığına ulaşmıştır. Egemenliği kayıtsız şartsız millete veren Cumhuriyet, çağdaş dünyada hak ettiğimiz yeri almamızı sağlamıştır." diye konuştu.

Program askeri birlikler ve öğrencilerin geçit töreniyle tamamlandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören organize edildi.

- Ardahan

Ardahan'da, Vali Hüseyin Öner, Garnizon Komutan Vekili Albay Veli Altınay, Belediye Başkanı Faruk Demir, Valilik'te tebrikleri kabul edip kutlamaların yapılacağı Kongre Caddesi'ndeki tören alanına geçti. Öner, Altınay ve Demir, burada halkın bayramını kutladı.

Törende konuşan Vali Öner, Cumhuriyet idaresinin millet egemenliğine dayandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet, ülkesine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkese fert olma hakkını vermiş ve bunun sorumluluğunu yüklemiş, insanı önde tutan bu anlayışla, devletin ve toplumun geleceğinden kendini sorumlu tutma şuuru geliştirilmiş, insanlığın ortak değeri olan medeniyetin gelişimine büyük katkılar sağlanmıştır."

Tören, şiir okunması ve halk oyunları ekiplerinin gösterisinin ardından geçiş törenleriyle sona erdi.

- Tunceli

Tunceli'de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Vali Mehmet Ali Özkan'ın valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Kabullerin ardından Atatürk Stadı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Vali Özkan, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, çeşitli halk oyunları gösterilerin yapıldığı törende, bazı yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

- Erzincan

Erzincan'da Vali Mehmet Makas'ın makamında tebrikleri kabul etmesi sonrası Ordu Caddesi'nde tören gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı çeşitli marşlar seslendirdi.

Makas, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının 99. yıl dönümünün, milletçe büyük gurur ve coşkuyla kutlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlandığımız son yılda, ülkemizi içeride ve dışarıda kıskaca almak isteyen şer odaklarına asla fırsat vermeyeceğiz. Bundan bir asır önce vatanımızı parçalamak ve aziz milletimizi yok etmek isteyen emperyalistlere karşı meydan okuyan ve tüm zorluklara ve yokluklara rağmen bu kutsal toprakları bizlere vatan kılan şanlı ecdadımızın torunları olarak bizler de gelecek nesillere daha güzel bir vatan bırakacağız."

Öğrencilerin de şiirler okuduğu programın ardından, resmi geçit yapıldı. Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp alkış tutarak askerlere sevgilerini gösterdi.

Erzincan Belediyesi Mehter Takımı'nın geçişiyle sona eren törene, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ahmet Kasa, askeri personel, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

- Kars

Kars'ta Hükümet Konağı önündeki törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, tören aracına binip halkı selamlayarak bayramlarını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla süren programda, Kafkas ve mahalli halk oyunları ekipleri gösteri yaptı, ardından 29 Ekim dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Vali Öksüz, törendeki konuşmasında, Cumhuriyet'in Türk milletine verilen en büyük miras ve vazgeçilmez değer olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnsanlık tarihi, bir milletin sarsılmaz ortak iradesiyle, kendi kaderini eliyle ve kanlarıyla yazdığına nadir şahit olmuştur. Bu anlamda Cumhuriyet, milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adı, İstiklal mücadelemizin bize bıraktığı en önemli miraslardan birisidir. Cumhuriyet, Türk milletinin egemenliğin bizzat sahibi olduğunu tescillemiştir. Cumhuriyet, bedeli olmayan, bedava verilmiş bir lütuf değil, inancın, imanın, güçlü bir iradenin eseri ve milli mücadelenin karar ve kıvancıdır."

Tören sonunda askeri birlikler ve öğrenciler geçiş yaptı.

Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

- Ağrı

Ağrı'da, Vali Osman Varol'un, Belediye Başkan Vekili Reşit Acarbay ile Valilik makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından adliye önündeki tören alanına geçildi.

Varol ve Acarbay, askeri araca binerek alanda bulunan öğrenci, vatandaş ve güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Vali Varol, burada yaptığı konuşmada, milletin birliğini bozmak isteyenlerin hiçbir zaman amaçlarını gerçekleştiremeyeceğini belirterek, "Binlerce şehidimizin kanıyla sulanmış topraklara sahip bu güzel vatanımızı gafillere, hainlere, düşmanlara ve onların ortaklarına bırakmadık, bırakmayacağız. Sevgili gençler, tarih açık bir şekilde göstermiştir ki büyük Türk milletinin bekasının ve çağdaş dünyada hak ettiği yeri almasının yegane biçimi Cumhuriyet'tir. Yaşadığımız sıkıntılı günlerden sonra kanla, irfanla kurduğumuz Cumhuriyet sayesindedir ki tıpkı mazimizdeki gibi büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği program, askeri birlikler, öğrenciler ve araçların geçişişinin ardından sona erdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Albay Erhan Cesur, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

- Iğdır

Iğdır'da Zübeyde Hanım Bulvarı’ndaki kutlama töreninde, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, alanda dolaşarak öğrenciler ve vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim mesajı okundu.

Sarıibrahim, Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünü kutlamanın milletçe mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerin şiirler okumasıyla devam eden program, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye girenlere Sarıibrahim ve MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ile protokol üyelerinin hediye vermesiyle tamamlandı.

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