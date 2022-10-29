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ARDAHAN (AA) - Ardahan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi.

Milli Egemenlik Parkı’ndaki konserde soğuk havaya rağmen sahne alan Gülay Sezer bazı parçalar seslendirdi.

Sezer'in sahneye davet ettiği Belediye Başkanı Faruk Demir de sanatçı ile "Sarı Saçlım Mavi Gözlüm" adlı türküyü söyledi.

Alanı dolduran Sezer hayranları, bir yanda müzik keyfini yaşarken diğer taraftan açık alanda yakılan ateşlerle ısınmaya çalıştı.

Vali Hüseyin Öner de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ardahan'a gelen Sezer'e teşekkür ederek, yöresel ürünlerden oluşan hediye paketi verdi.





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