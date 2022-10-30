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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu

AA

Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu

ARDAHAN (AA) - Ardahan ve Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte gece yaşanan soğuk nedeniyle kırağı oluştu, araçların camı buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üstünü branda ile örttü.

Tarihi Ardahan Köprüsü'nün demir korkuluklarındaki kırağı ile kaplanan örümcek ağları da ilginç görüntü oluşturdu.

Vatandaşlardan Burak Taştan son günlerde soğuk havanın etkili olduğunu belirterek, "Artık kışımız geldi. Sonuçta araç camları buz tutmaya başladı. Bu da kışın göstergesi." dedi.

Kars'ta ise hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde hayvanların su içtiği yerler buz tuttu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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