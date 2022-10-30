Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu

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ARDAHAN (AA) - Ardahan ve Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte gece yaşanan soğuk nedeniyle kırağı oluştu, araçların camı buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üstünü branda ile örttü.

Tarihi Ardahan Köprüsü'nün demir korkuluklarındaki kırağı ile kaplanan örümcek ağları da ilginç görüntü oluşturdu.

Vatandaşlardan Burak Taştan son günlerde soğuk havanın etkili olduğunu belirterek, "Artık kışımız geldi. Sonuçta araç camları buz tutmaya başladı. Bu da kışın göstergesi." dedi.

Kars'ta ise hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde hayvanların su içtiği yerler buz tuttu.

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