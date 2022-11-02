Ardahan Valisi Öner'in eşi depremzedeleri ziyaret etti

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ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in eşi Zehra Mine Öner, Göle ilçesinde 27 Eylül'de meydana gelen depremden etkilenen köyleri ziyaret etti.

İlçede 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı ev ve ahırların hasar gördüğü, bazı yapılarda çatlakların oluştuğu köylerde vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Öner, Esenyayla ve Çullu köylerinde tahsis edilen konteyner evlere yerleştirilen depremzede aileleri ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Öner, kendileriyle bir süre sohbet etti.

Çocuk ve hastalarla yakından ilgilenen Öner'e, Göle Kaymakamı Haluk Koç'un eşi Sema Koç ve ilçedeki diğer ilgililer de eşlik etti.

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