Ardahan'da sis ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan'da sis ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor

AA

Ardahan'da sis ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da kar yağışı sonrası sis ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, geç saatlerde sıcaklığın düşmesiyle yerini buzlanma ve sise bıraktı.

Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde buzlanma ve sis, ulaşımda aksamalara sebep oluyor.

Kara yolunda ilerleyen tır, görüş mesafesinin düştüğü ve buzlanmanın olduğu yolda otomobille çarpıştı.

Yaralananın olmadığı kazada yol kenarına savrulan araçlar, ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı.

Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede çalışma başlattı.​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) BAKAN DÖNMEZ TÜRKİYE&#039;DE BİR GAZ MERKEZİ OLUŞTURMANIN ADIMLARINI ATIYORUZ (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN DÖNMEZ TÜRKİYE'DE BİR GAZ ...
(Görüntülü) BAKAN DÖNMEZ TÜRKİYE&#039;DE BİR GAZ MERKEZİ OLUŞTURMANIN ADIMLARINI ATIYORUZ (1)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN DÖNMEZ TÜRKİYE'DE BİR GAZ ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Ardahan'da enerji politikasını anlattı:
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Ardahan'da ...
Bakan Dönmez: Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturmanın adımlarını atıyoruz
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturmanın ...
(Görüntülü) SİS VE BUZLA KAPLANAN SAHARA GEÇİDİNDE TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SİS VE BUZLA KAPLANAN SAHARA GEÇİDİNDE ...
Sis ve buzla kaplanan Sahara Geçidinde TIR ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sis ve buzla kaplanan Sahara Geçidinde TIR ile ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Ardahan'da bazı ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Ardahan'da ...
Ardahan'ın yüksek kesimleri yeniden karla kaplandı
YEREL HABERLER Ardahan'ın yüksek kesimleri yeniden karla kaplandı
Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
YEREL HABERLER Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili ...
Ardahan Valisi Öner'in eşi depremzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Ardahan Valisi Öner'in eşi depremzedeleri ziyaret ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.