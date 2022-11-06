Dağcılar Ardahan'daki Köroğlu Kalesi'ne yürüyüş yapıp Türk bayrağını dikti

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Göle ilçesinde dağcılar, Köroğlu Dağı zirvesindeki Köroğlu Kalesi'ne yürüyüş etkinliği düzenledi.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun Kars ve Ardahan'daki üyelerinden oluşan 10 kişilik grup, yakından tanımak istedikleri ilçeye 11 kilometre mesafedeki kaleye yürüyüş etkinliğiyle çıkıp zirve noktaya Türk bayrağını dikti.

Kalenin çevresi ise sonbahar renkleri ve kar yağışı ile beyaza bürünen tepeleriyle güzellik sunuyor.

Federasyonun Ardahan İl Temsilcisi Halil İbrahim Yılmaz, AA muhabirine, Köroğlu Kalesi'ni yakından görmek ve başkalarına da göstermek istediklerini söyledi.

Kalenin, hem tarihiyle hem de etkileyici ve eşsiz doğasıyla herkesin ziyaret etmesi gereken yerler arasında olduğunu ifade eden Yılmaz, "Amacımız bu ve benzeri etkinliklerle bölgemizin tanıtımını sağlamak. Ayrıca eşsiz doğasıyla keşfedilmeye, gezilip görülmeye değer bir doğaya sahip burası. Köroğlu Kalesi'ne tüm doğa ve tarihsever vatandaşlarımızı davet ediyoruz." diye konuştu.

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