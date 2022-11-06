"İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" projelerinin tanıtım tırı Ardahan'a geldi

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ARDAHAN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyasıyla ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanan tanıtım tırı Ardahan'da vatandaşlarla buluştu.

Milli Egemenlik Parkı'nda konuşlanan tanıtım tırını ziyaret eden vatandaşlar, TOKİ uzmanları ve görevliler tarafından bilgilendirildi.

Tırdaki sanal gerçeklik gözlüklerini kullanan vatandaşlar, yapılacak daireleri görme imkanı buldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bahtiyar Topal, AA muhabirine, projeye yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Yarın kentte kura çekiminin gerçekleşeceğini hatırlatan Topal, "Bugün burada konutları tanıtıyoruz. Yarın da Ardahan'da kuralar çekilecek. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Sanal gözlükle evi gezen vatandaşlardan Mutlu Bakırcı da "İnşallah bize de nasip olur. Çok güzel daireler, çok beğendim." ifadelerini kullandı.

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