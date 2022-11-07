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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahanlı öğrenciler Barselona'da staj yapacak

AA

Ardahanlı öğrenciler Barselona'da staj yapacak

ARDAHAN (AA) - Ardahanlı 5 lise öğrenci, "Bilişim Teknolojilerinde Ağ ve Bilgisayar Sistemleri Geliştirme" projesi kapsamında, İspanya'nın Barselona kentinde staj görecek.

Ardahan Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan proje, Avrupa Birliği Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile Türkiye Ulusal Ajansınca kabul edildi.

Bu çerçevede, kentteki 5 öğrenci, Erasmus Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyetleri çerçevesinde, İspanya'nın Barselona kentindeki bazı kurumlarda mesleki tecrübe kazanmak için 12 gün staj yapacak.

Proje koordinatörü Aşkın Hüseyinoğlu, AA muhabirine, söz konusu stajın, Avrupa'da olmasının önemli olduğunu söyledi.

İlk kez yurt dışına gidecek öğrencilerin heyecanlı olduğunu belirten Hüseyinoğlu, "Öğrencilerimiz yurt dışında alanları ile ilgili mesleki deneyimde bulunacak. Projenin Ardahan'daki öğrencilerin mesleki eğitimi açısından önemli adımlardan birisi olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Barselona'ya staj için gidecek 11. sınıf öğrencisi Senanur Namlıgezoğlu ise heyecanlı olduklarını vurgulayarak, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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