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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda tır konvoyunda yoğunluk

AA

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda tır konvoyunda yoğunluk

ARDAHAN (AA) - Türkiye'nin Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda 7 kilometrelik tır konvoyu oluştu.

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırlar yüzünden zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Yaklaşık 7 kilometreyi bulan tır konvoyu Çıldır ilçesine bağlı Kenarbel köyüne ulaştı.

Konvoy özellikle Çıldır-Aktaş yolunun Kurtkale ayırımında daha da yoğunlaşıyor.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan Orta Asya'ya gitmek isteyen tırların bölgeyi tercih ettiğini söyledi.

Savaş sürdükçe yoğunluğun da süreceğini dile getiren Demirci, "Rusya Ukrayna savaşı sürdükçe bu manzara yaşanacak. Aynı sorun, hatta daha fazlası Gürcistan tarafında da mevcut. Çünkü Orta Asya'ya giden tırların burayı tercih etmelerinden kaynaklanan bir durum." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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