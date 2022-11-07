Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda tır konvoyunda yoğunluk

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ARDAHAN (AA) - Türkiye'nin Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda 7 kilometrelik tır konvoyu oluştu.

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırlar yüzünden zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Yaklaşık 7 kilometreyi bulan tır konvoyu Çıldır ilçesine bağlı Kenarbel köyüne ulaştı.

Konvoy özellikle Çıldır-Aktaş yolunun Kurtkale ayırımında daha da yoğunlaşıyor.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan Orta Asya'ya gitmek isteyen tırların bölgeyi tercih ettiğini söyledi.

Savaş sürdükçe yoğunluğun da süreceğini dile getiren Demirci, "Rusya Ukrayna savaşı sürdükçe bu manzara yaşanacak. Aynı sorun, hatta daha fazlası Gürcistan tarafında da mevcut. Çünkü Orta Asya'ya giden tırların burayı tercih etmelerinden kaynaklanan bir durum." dedi.





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