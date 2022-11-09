Ardahan Valisi Öner'den "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" mesajı

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öner, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, rahmet, minnet ve şükranla yad ettiklerini belirtti.

Atatürk'ün en büyük idealinin, Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde, müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak olduğunu ifade eden Öner, şunları kaydetti:

"Bugün bizlere düşen görev ise geleceğe güvenle bakabilmek için milletçe birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışmak ve geçmişimizden güç alarak, ülkemizin 2023 ve sonraki hedeflerine başarıyla ulaşmaktır. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, ebediyete uğurladığımız bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

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