Ardahan'ın coğrafi işaretli kaz eti satışa sunulmaya başlandı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın yöresel lezzetlerinden coğrafi işaretli kaz eti, satışa sunulmaya başlandı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca "Ardahan kaz eti" adıyla bu yıl coğrafi işaret alan yöresel lezzet, kış mevsiminde bölgede çokça tüketiliyor.

Yetiştiricilerin yıl boyu özenle beslediği kazlar, kesildikten sonra temizlenip kış sofraları için hazır hale getiriliyor.

Kentteki bazı işletmeciler, kaz etini satışa sunmaya başladı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, bu yıl alınan coğrafi işaretin, bölgedeki kaz sektörünü hareketlendirdiğini söyledi.

Tezgahlarda 6 kilogramı aşan kazları görmenin mümkün olduğunu ifade eden Demirci, "Bundan sonra üreticimiz daha çok ve daha kaliteli ürün yetiştirmiş olacak. Bu nedenle tezgahlarda bu kadar büyüklükte kazlar artık görmek mümkün. Eskiden de vardı ancak coğrafi işaretle bu sayı son dönemlerde daha da arttı." diye konuştu.

İşletmeci Erol Kayatürk de yoğun ilgi gören kaz etinin kilogramını 180 liradan satışa sunduğunu anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.